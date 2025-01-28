Врач Невольникова: плохой сон может говорить о проблемах с щитовидной железой

На это также указывают потливость и раздражительность Раздражительность, чрезмерная потливость, плохой сон, снижение веса на фоне повышенного аппетита, ухудшение памяти и внимания могут свидетельствовать о сбое в работе щитовидной железы, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова.