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Царьград

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Два зарока Михаила Ефремова. Что он обещал незадолго до освобождения?

Два зарока Михаила Ефремова. Что он обещал незадолго до освобождения?

Из колонии освободился актёр Михаил Ефремов. Почти 5 лет он провёл в тюрьме по делу о смертельном ДТП.

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