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«Замка нет»: украинская подруга Галкина поведала о разговоре с бежавшим артистом

Максим лишился всего, утверждает ведущая Если месяц-другой назад юморист Максим Галкин заявлял, что его поездка с супругой и детьми в Израиль лишь временна, то теперь у многих появляется повод считать, что шоумен на Святой земле точно надолго.

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