Среди странностей ведения СВО с нашей стороны особенно поражает отсутствие систематических ударов по капитальным мостам через Днепр.
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- В Откуда взялся Бог...
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- ВА "Тюрьма для них –...
Это же братский народ.......
Если воевать не в полную силу , а *одним мизинцем* , - придется воевать дольше и с бОльшими жертвами.