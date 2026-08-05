РСЧС: беспилотная опасность объявлена в Московской области

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Об этом сообщила в мессенджере "Макс" Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по Московской области.
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