Авария произошла около 9:50 утра 1 апреля на пересечении улиц Вертковской и Станиславского. Трамвай, управляемый водителем, двигался по… Ночью в Новосибирске трамвай протаранил троллейбус: пострадали три женщины .
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