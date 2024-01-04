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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андерсон хочет трилогию с Немковым: «Наш счет 1:1. Вадим лучше откажется от титула, чем потеряет его»

«Я хотел провести три боя за год, и мне предложили поединок против Вадима Немкова в ноябре, но потом он объявил, что уходит из полутяжелого веса.

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