Солнце в ярости: сильнейшие геоатаки на Земле, как они изменят погоду?

Метеочувствительным людям стоит готовиться к ухудшению самочувствия: во вторник, 15 апреля, уровень геомагнитной активности (К-индекс) достигнет 4 баллов — это указывает на возбуждённое состояние магнитосферы.
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