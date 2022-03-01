НХЛ приостановила все отношения с российскими партнерами из-за Украины

Хоккей , 01 мар, 00:37 0 НХЛ приостановила все контакты с Россией и закрыла русскоязычную версию сайта из-за Украины Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о приостановке всех контактов с бизнес-партнерами в России, а также работу русскоязычного сайта и социальных сетей из-за ситуации на Украине Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (Фото: Getty Images/Fotobank) НХЛ приостановила все контакты бизнес-партнерами в России, а также работу русскоязычного сайта и социальных сетей из-за военных действий на Украине, сообщает пресс-служба североамериканской лиги.