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НХЛ приостановила все отношения с российскими партнерами из-за Украины

НХЛ приостановила все отношения с российскими партнерами из-за Украины

Хоккей , 01 мар, 00:37  0  НХЛ приостановила все контакты с Россией и закрыла русскоязычную версию сайта из-за Украины Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о приостановке всех контактов с бизнес-партнерами в России, а также работу русскоязычного сайта и социальных сетей из-за ситуации на Украине Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (Фото: Getty Images/Fotobank) НХЛ приостановила все контакты бизнес-партнерами в России, а также работу русскоязычного сайта и социальных сетей из-за военных действий на Украине, сообщает пресс-служба североамериканской лиги.

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