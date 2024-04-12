Древние люди могли держать лис как домашних животных — вот доказательство

В 1990-е годы ученые нашли могилу с костями человека и дикой лисы. Можно было предположить, что кости смешались случайно, но недавно ученые пришли к выводу, что между животным и человеком была крепкая дружба.
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