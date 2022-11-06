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Саутгейт о ЧМ-2022: «Англия была в полуфинале и финале, так что игроки будут разочарованы, если добьются в Катаре меньшего»

Гарет Саутгейт высказался о целях сборной Англии на ЧМ-2022. «Мы выделялись на предыдущих двух турнирах и не знали, как на это отреагируют игроки, так как многие из них столкнулись с этим впервые.

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