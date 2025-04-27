Смертельное ДТП с двумя иномарками произошло в Симферопольском районе.Водитель "Хендай" на высокой скорости врезался в стоящий автомобиль на трассе вблизи села Солнечное, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
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