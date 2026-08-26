Сниженных цен за «всё включено» больше не будет: Египет борется с демпингом в Хугарде

Египет вводит минимальные тарифы на проживание в отелях и борется с демпингом.Министерство туризма Египта объявило о мерах по борьбе с демпингом на гостиничном рынке: введены обязательные минимальные тарифы на бронирование номеров.
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