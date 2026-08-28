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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Леау будут платить 10/12 млн евро в год плюс бонусы в «Галатасарае» – «Вилла» предлагала 7,5 млн. «Милан» получит 43+2 млн евро и 20% прибыли при перепродаже (Джанлука Ди Марцио)

Рафаэл Леау в «Галатасарае» будет получать больше, чем мог бы в « Астон Вилле ». Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, бирмингемцы предлагали вингеру « Милана » 7,5 млн евро в год, но этого было недостаточно, и он выбрал стамбульцев.

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