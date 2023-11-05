Смываются ли кровью особо тяжкие преступления? Вера Жердева Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Сергей Гончаров Они начали возвращаться.
Холодная осень 23-го? Помилованные преступники возвращаются с СВО
Комментарии
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Ольга Кожемякина
Это вполне вероятно: нагнетание обстановки, чувства протеста в людях, возможность самолюбования (ах, какой я умный) и возможность за свой брех заработать - основная цель проплаченных выродков.
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1 д.
Gennady Sokolovsky
Какому это откровенному петуху пришли бабосы на такую статейку?????????????????????????????
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1 д.
Бобраков Николай
А чего автор молчал, когда Е. Пригожин пробивал этот вопрос в стране?
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1 д.
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