Холодная осень 23-го? Помилованные преступники возвращаются с СВО

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Ольга Кожемякина
Это вполне вероятно: нагнетание обстановки, чувства протеста в людях, возможность самолюбования (ах, какой я умный) и возможность за свой брех заработать - основная цель проплаченных выродков.
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1 д.
Gennady Sokolovsky
Какому это откровенному петуху пришли бабосы на такую статейку?????????????????????????????
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1 д.
Бобраков Николай
А чего автор молчал, когда Е. Пригожин пробивал  этот вопрос в стране?
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1 д.

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