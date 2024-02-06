Дементьев поддержал Кузнецова и Ничушкина после их включения в программу помощи НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на ситуацию с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, который был направлен на прохождение программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).