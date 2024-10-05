Педагогу из Липецка угрожают увольнением за замечание ученице на уроке

В школе Липецка произошел инцидент, который привлек внимание общественности. Временно заменяющая учительницу второго класса Алиса Кучеренко была обвинена в унижении девочки, когда ученица начала пить сок и есть сладости на уроке.
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