Зеленская неуязвимость ﻿

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Вряд ли в России найдётся много людей сомневающихся в том, что 9 из 10 представителей украинской политической элиты с удовольствием не просто организовали бы свержение Зеленского, но публично, беспощадно и унизительно расправились бы с ним.