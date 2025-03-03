Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Вряд ли в России найдётся много людей сомневающихся в том, что 9 из 10 представителей украинской политической элиты с удовольствием не просто организовали бы свержение Зеленского, но публично, беспощадно и унизительно расправились бы с ним.
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