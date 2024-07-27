Первые комплекты медалей были разыграны на Олимпийских играх 2024 года в Париже

В первые дни Олимпийских игр 2024 года в Париже борьба за золотые медали уже началась. Китайская пара Шэн Лихао/Юйтин Хуан стала победительницей в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки в смешанном стиле на дистанции 10 метров, завоевав золото.
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