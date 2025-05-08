В Кремле прокомментировали сообщения о подготовке удара «Орешником» по Киеву

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность применения ракетного комплекса "Орешник" в ответ на атаки украинских беспилотников (БПЛА)Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность применения ракетного комплекса «Орешник» в ответ на атаки украинских беспилотников (БПЛА).
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