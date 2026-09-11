ИА Регнум Германия выслала более 150 сотрудников российских диппредставительств и членов их семей, лишив сотни тысяч немецких граждан доступа к консульским услугам.
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А уж какая любовь и дружба была к Германии с 1985 по 2022 год . Наконец то может быть закончится . Хотя о поставках газа в Германию власть до их пор мечтает .
Выслали 150 наших дипломатов с семьями? Считаю, что и нам надо 150 их дипломатов с семьями только не выслать, а сослать в край далёкий и холодный, скажем дороги строить от Оймякона до Ойкакдалёко (дороги строить у фашистов хорошо получается). Вопросы есть???
Дождались... То есть Германия не давала поводов для снижения Россией уровня дипотношений?
возможно что-то исправится после выборов, но в душе большинство из них нани враги
В Германии много друзей и родственников Россиян. Надеюсь с победой на выборах партии АДГ все изменится в лучшую сторону и мы снова будем дружить. Тем более все ухудшилось у них в связи с беженцами из разных стран.
Никаких больше с ними "дружб"....
Фашисты, они и в Африке фашисты. Что можно от них ожидать?. Запустить один и никаких проблем
Враг есть враг: особенно немцы. Это естественные враги много вековой давности. Битые много раз и не каются. Следует дать окончательный атомный удар и забыть что они когда то были. По примеру США по Японии, которая боится даже назвать кто её пнул.
А чего мы должны ожидать? Идет война, пусть даже пока необъявленная, а на войне, как на войне. Высланным, может быть, даже повезло, успели уехать, до начала горячей фазы боевых действий.