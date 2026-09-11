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Германия выслала более 150 сотрудников диппредставительств РФ и членов их семей

Германия выслала более 150 сотрудников диппредставительств РФ и членов их семей

ИА Регнум Германия выслала более 150 сотрудников российских диппредставительств и членов их семей, лишив сотни тысяч немецких граждан доступа к консульским услугам.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Кочегаров
Сергей Кочегаров

Выслали 150 наших дипломатов с семьями? Считаю, что и нам надо 150 их дипломатов с семьями только не выслать, а сослать в край далёкий и холодный, скажем дороги строить от Оймякона до Ойкакдалёко (дороги строить у фашистов хорошо получается). Вопросы есть???

Профиль пользователя Марина Муратова
Марина Муратова

В Германии много друзей и родственников Россиян. Надеюсь с победой на выборах партии АДГ все изменится в лучшую сторону и мы снова будем дружить. Тем более все ухудшилось у них в связи с беженцами из разных стран.

Профиль пользователя Анатолий Рябенко
Анатолий Рябенко

Враг есть враг: особенно немцы. Это естественные враги много вековой давности. Битые много раз и не каются. Следует дать окончательный атомный удар и забыть что они когда то были. По примеру США по Японии, которая боится даже назвать кто её пнул.

Профиль пользователя Наталия
Наталия

А чего мы должны ожидать? Идет война, пусть даже пока необъявленная, а на войне, как на войне. Высланным, может быть, даже повезло, успели уехать, до начала горячей фазы боевых действий.