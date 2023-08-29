Гениальная простота: чем интересны советские выключатели? Рассказывает эксперт по промышленному дизайну

Владимир Алтайцев

Не помню в каком году купили мы с товарищем в свои квартиры сенсорные выключатели. Но через 2-3 месяца их убрали - они среди ночи включали свет , правда, не на полную мощность. Как-то неприятно было среди ночи проснуться от ощущения, будто домовой шалит. такие выключатели, что на фото в статье , до сих пор надёжно работают. Только одна неприятность есть в них - на клавиши налипает со временем грязь, что не отмыть, или плпстик желтеет до неприличия.