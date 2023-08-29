Краткая история самого незаметного из достижений промышленности СССР Чем примечательны советские выключатели, порталу Vokrugsveta.
Гениальная простота: чем интересны советские выключатели? Рассказывает эксперт по промышленному дизайну
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Не помню в каком году купили мы с товарищем в свои квартиры сенсорные выключатели. Но через 2-3 месяца их убрали - они среди ночи включали свет , правда, не на полную мощность. Как-то неприятно было среди ночи проснуться от ощущения, будто домовой шалит. такие выключатели, что на фото в статье , до сих пор надёжно работают. Только одна неприятность есть в них - на клавиши налипает со временем грязь, что не отмыть, или плпстик желтеет до неприличия.
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7 час.
Горыныч
Выключатели, что на втором фото, встретил впервые в 1980 году. И до сих пор с удовольствием ими пользуюсь. Очень лёгкий монтаж, великолепная эргономика, функциональность - одно, двух и трёхклавишные, непревзойдённая надёжность - несколько штук с тех далёких пор и сейчас отлично работают. Единственный минус - сняты с производства, жаль.
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6 час.
GriG Ms
Чёрные везде были и доселе --- кухни , бани , сараи потому что не пластиковые , а белые плоские от балтов и доселе стоят и не высыхают до хрупкости
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4 час.
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