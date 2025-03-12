В Якутии окончено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы телефонных мошенников

«Следователем Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела в отношении двоих участников организованной группы.
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