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Закон, порядок, государство

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В Якутии окончено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы телефонных мошенников

В Якутии окончено расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы телефонных мошенников

«Следователем Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела в отношении двоих участников организованной группы.

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