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Газета.ру

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Чемпион UFC Ян предложил Двалишвили застраховать нос перед их третьим боем

Чемпион UFC Ян предложил Двалишвили застраховать нос перед их третьим боем

Российский боец Петр Ян предложил грузину Мерабу Двалишвили застраховать свой нос перед их третьим поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

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