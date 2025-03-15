Народный способ, благодаря которому рассада помидоров у меня всегда “Крепкая”.

Делюсь рецептом подкормки.Наверняка вы уже не раз убеждались в том, что качество и количество помидорного урожая напрямую зависит от способа ухода за растениями – мне, например, удалось добиться желаемого результата не сразу, поэтому пришлось перепробовать несколько методов подготовки семян перед посадкой и поэкспериментировать с подкормками.