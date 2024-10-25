В очередном номере «РБК Стиль» вы найдете истории новых героев проекта «РБК Визионеры», среди которых как известные лица, например ресторатор Андрей Деллос, создатель «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре в Москве, так и совсем неочевидные, такие как Евгений Шкаруба, который возрождает культуру поморского судостроения в Архангельске.