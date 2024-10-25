РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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Вышел новый номер «РБК Стиль» — о визионерах и диалоге

Вышел новый номер «РБК Стиль» — о визионерах и диалоге

В очередном номере «РБК Стиль» вы найдете истории новых героев проекта «РБК Визионеры», среди которых как известные лица, например ресторатор Андрей Деллос, создатель «Кафе Пушкинъ» на Тверском бульваре в Москве, так и совсем неочевидные, такие как Евгений Шкаруба, который возрождает культуру поморского судостроения в Архангельске.

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