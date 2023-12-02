Страна-бензоколонка, с разорванной в клочья экономикой, у которой нет ничего, кроме нефти и газа, снова напомнила о себе в Евросоюзе.
А кушать хочется всегда или опять эта Россия
Комментарии
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Галина Смирнова
Запад к нашему порогу Подбирается давно. И шагают нога в ногу, И исходят на гавно... Распускать не время нюни, Надо выиграть войну. Мир на грани накануне Вышей ставки на кону!
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8 час.
Лора Лора
Настоящая Дурная Малообразованная Еврожопия !!!!!!!!!!!!!!
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7 час.
Леонид Руси
Гейропа всегда была дикой и варварской...
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6 час.
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