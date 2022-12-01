RT Russia

10 981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина пожиленко
    Что-то я не припомню, чтобы после развала СССР граждане Украины что-либо решали. Нынче за украинский народ все решает...Блинкен: США не б...
  • Лидия Курзаева
    "Я считаю, что «Дождь»* должен отправиться работать в Россию " Латвия  их выгоняет,  а нам эти предатели и вовсе не н...Глава МО Латвии П...
  • Sergiy Che
    Вьетнам - там должно быть ещё полно живых ребят которые салкивались с французскими коммандос в 50- и 60-х....Москва посоветова...

Метеоролог Терешонок спрогнозировал морозы ниже -10 °С в Москве в новогоднюю ночь

Метеоролог Терешонок спрогнозировал морозы ниже -10 °С в Москве в новогоднюю ночь

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что температура воздуха в Москве в новогоднюю ночь может опуститься ниже -10 °С.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх