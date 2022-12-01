Метеоролог Терешонок спрогнозировал морозы ниже -10 °С в Москве в новогоднюю ночь

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок заявил, что температура воздуха в Москве в новогоднюю ночь может опуститься ниже -10 °С.
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