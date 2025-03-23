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Сборные Италии и Германии сыграли 3:3 в ответном матче 1/4 финала Лиги наций. В лайве при счете 3:0 в пользу немцев на ничью давали коэффициент 41.00

Сборные Италии и Германии сыграли 3:3 в ответном матче 1/4 финала Лиги наций. В лайве при счете 3:0 в пользу немцев на ничью давали коэффициент 41.00

Сборная Германии дома сыграла вничью с Италией в ответном матче 1/4 финала Лиги наций (3:3). В прематче немцы котировались фаворитами с коэффициентом 1.

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