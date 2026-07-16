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Тайна исчезновения семьи Тарховых: новые свидетели рассказали о жидком азоте, «шоу» и связях внучки экс-мэра с предполагаемыми сообщниками

Тайна исчезновения семьи Тарховых: новые свидетели рассказали о жидком азоте, «шоу» и связях внучки экс-мэра с предполагаемыми сообщниками

Тайна исчезновения семьи Тарховых: новые свидетели рассказали о жидком азоте, «шоу» и связях внучки экс-мэра с предполагаемыми сообщниками Елена ГалицкаяВ Самарском суде продолжаются слушания по громкому уголовному делу об исчезновении бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.

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