Тайна исчезновения семьи Тарховых: новые свидетели рассказали о жидком азоте, «шоу» и связях внучки экс-мэра с предполагаемыми сообщниками Елена ГалицкаяВ Самарском суде продолжаются слушания по громкому уголовному делу об исчезновении бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи.