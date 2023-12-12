Уровень загрязняющего вещества в воздухе Читы превысил норму почти в 10 раз

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы, об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в столице Забайкалья превышены предельные концентрации РМ10 почти в 10 раз, а также фенола и оксида углерода в 1,3 - 1,6 раза.