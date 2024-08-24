❗️ В Севастополе к пирсу яхт-клуба «Юг» прибило беспилотник БПЛА предварительно с полным боезарядом.
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❗️ В Севастополе к пирсу яхт-клуба «Юг» прибило беспилотник БПЛА предварительно с полным боезарядом.