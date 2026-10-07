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СахПресс

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У 70-летней сахалинки конфисковали более 3 млн рублей за контрабанду рыбной продукции

У 70-летней сахалинки конфисковали более 3 млн рублей за контрабанду рыбной продукции

70-летняя жительница Сахалина лишилась более 3 млн рублей после незаконного вывоза рыбной продукции за границу.

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