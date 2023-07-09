Фантом из Хайльбронна («Женщина без лица») — предполагаемая женщина, серийная убийца. О существовании этой женщины предположили после того, как один и тот же образец ДНК был найден на месте нескольких преступлений в Австрии, Франции и Германии.
Фантом из Хайльбронна («Женщина без лица») — предполагаемая женщина, серийная убийца. О существовании этой женщины предположили после того, как один и тот же образец ДНК был найден на месте нескольких преступлений в Австрии, Франции и Германии.
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