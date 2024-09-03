«Норрис делал всё слишком консервативно»: Оруджев — о McLaren в Монце

СоцсетиРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев оценил борьбу напарников по команде McLaren в рамках Гран При Италии, где австралиец Оскар Пиастри был весьма агрессивен относительно британца Ландо Норриса.
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