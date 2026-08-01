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Конец очередям в туалет: самолёт с четырьмя рядами совершил революцию в авиаперелётах

Конец очередям в туалет: самолёт с четырьмя рядами совершил революцию в авиаперелётах

Каждый, кто летал в самолёте, знает это чувство, когда вы встаёте в очередь в туалет и приходится лавировать между креслами, опираться на спинки и чувствовать неловкость от того, что вы мешаете соседям, но калифорнийский стартап предлагает решение, которое может навсегда изменить этот опыт .

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