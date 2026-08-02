Конгрессмен Тернер: Вашингтон и Киев обсуждают производство Patriot на Украине

www.globallookpress.com/Christophe Gateau Представители Соединенных Штатов и Украины регулярно проводят закрытые встречи, на которых обсуждают передачу Киеву технологии производства систем противовоздушной обороны Patriot.
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