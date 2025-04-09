Конец эпохи глобализации и «экономическая революция» Трампа 6 апреля в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что эпоха глобализации в мире окончена, а на смену ей пришла новая эра.
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