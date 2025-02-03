В Госдуме отреагировали на взрыв в московском ЖК «Алые Паруса»

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева призвала повысить безопасность граждан после взрыва в элитном жилом комплексе (ЖК) «Алые Паруса» на северо-западе Москвы.
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