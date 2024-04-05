Фиксируется продвижение ВС РФ на Великоновосёлковском участке фронта западнее Старомайорского

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление на Великоновосёлковском участке фронта. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, которые освещают ход боевых действий в зоне проведения спецоперации.
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