Правоохранители Екатеринбурга подозревают выходца из Таджикистана в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщило Ura.
Мигрант изнасиловал 11-летную девочку в квартире в Екатеринбурге
Комментарии
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АВ
Александр Вокин
До каких пор это издевательство над русскими людьми будет продолжаться, что наш светлейший и его банда ждёт очередную войну уже по всей России, им мало бойни со страной У..... и всем Западом.
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16 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Вешать, как поганых шакалов эту грязную нечисть!!!
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15 час.
MT
Marat Tuneev
Мигранта линчевать (повесить) на берёзе.
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14 час.
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