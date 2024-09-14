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"Мир меняется быстрее, чем способны реагировать громоздкие устаревшие структуры"

"Мир меняется быстрее, чем способны реагировать громоздкие устаревшие структуры"

Наверное, каждую неделю хоть один раз оказываюсь на встрече с уважаемыми высокообразованными людьми, которые занимаются, кажется, бесполезным делом: пишут отчёты, которые никто не читает, делают исследования, результаты которых никому не нужны, изобретают что-то, что другие давно производят серийно, производят устаревшую, неконкурентоспособную продукцию.

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