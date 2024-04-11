За незаконную торговлю сигаретами предпринимателя на Кубани оштрафовали почти на полмиллиона рублей

За незаконную торговлю сигаретами предпринимателя на Кубани оштрафовали почти на полмиллиона рублейВ Кореновске Краснодарского края местному жителю назначен крупный штраф за незаконную торговлю сигаретами.
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