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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федор Емельяненко поздравил Гольцова с победой в Гран-при PFL: «Слава Богу, он достиг вершины. Очень приятно, что русские бойцы занимают лидирующие позиции в рейтингах PFL»

«От всей души поздравляю Дениса Гольцова с заслуженной победой. Он прошел непростой путь, не все получалось так, как хотелось бы.

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