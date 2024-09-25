В правительстве Крыма назвали ключевые проекты развития республики

На совещании под руководством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина обсудили реализацию Госпрограммы социально-экономического развития Крыма, мероприятия нацпроектов «Жилье и городская среда», а также «Безопасные и качественные дороги».
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