Современная война — запутанный механизм

Замначальника управления Росгвардии по ДНР, командир легендарного батальона «Восток» и ополченец первой волны Александр Ходаковский («Скиф») в своём авторском Telegram-канале комментирует, почему ВСУ не начинают анонсированное контрнаступление.
Замначальника управления Росгвардии по ДНР, командир легендарного батальона «Восток» и ополченец первой волны Александр Ходаковский («Скиф») в своём авторском Telegram-канале комментирует, почему ВСУ не начинают анонсированное контрнаступление.
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