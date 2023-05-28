Русская весна

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Современная война — запутанный механизм

Современная война — запутанный механизм

Замначальника управления Росгвардии по ДНР, командир легендарного батальона «Восток» и ополченец первой волны Александр Ходаковский («Скиф») в своём авторском Telegram-канале комментирует, почему ВСУ не начинают анонсированное контрнаступление.

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