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В Севастополе стартовал сбор столового винограда

В Севастополе стартовал сбор столового винограда

В Севастополе начался сезон уборки столового винограда. Первые партии уже доставлены в магазины и на рыночные прилавки города.

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