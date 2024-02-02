Анастасия Ракова рассказала о новых возможностях изучения математики в МЭШ

Цифровые материалы адаптируются под уровень знаний школьника Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о постоянном расширении списка партнеров столичных образовательных проектов, что позволяет повысить качество материалов.
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