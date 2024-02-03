Суд принял коллективный иск пассажиров «Аэрофлота», которые не улетели на Пхукет

Пресненский суд Москвы принял к производству коллективный иск пассажиров, которые купили дешевые билеты на рейс Екатеринбург—Пхукет—Екатеринбург у «Аэрофлота», но не смогли улететь, так как авиакомпания аннулировала их.
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