Волонтер Богачев: освобожденные села в Курской области почти разрушены ВСУ

Бывший глава Суджанского района Александр Богачев, участвующий в волонтерском движении, рассказал ТАСС о разрушениях, понесенных населенными пунктами Новоивановка, Дарьино и Плехово в Курской области, после их освобождения от Вооруженных сил Украины.
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