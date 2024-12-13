Волонтер Богачев: освобожденные села в Курской области почти разрушены ВСУ

Бывший глава Суджанского района Александр Богачев, участвующий в волонтерском движении, рассказал ТАСС о разрушениях, понесенных населенными пунктами Новоивановка, Дарьино и Плехово в Курской области, после их освобождения от Вооруженных сил Украины.